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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Малага
Сельта - Малага: обзор матча 18 августа 2012
Сельта
18.08.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Малага
84'
Ф. Олинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Малага
Замена
М. Бермехо
️️️️
Р. Лаго
89'
84'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Олинга
Пас отдал
Д. Буонанотте
Желтая карточка
У. Мальо
82'
Замена
Ж. Томас
️️️️
К. Бустос
81'
Замена
Тони
️️️️
А. Фернандес
81'
Желтая карточка
Б. Оубинья
79'
78'
Замена
Элизеу
️️️️
С. Санчес
72'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ф. Портильо
59'
Замена
Ф. Олинга
️️️️
С. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
10
Тони
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Малага
35
Поль
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
4-1-4-1
13
Варас
22
Кабрал
5
Туньез
3
Лаго
22
Мальо
4
Оубинья
22
Де Лукас
17
Фернандес
14
Лопес
23
Бустос
10
Аспас
3-2-2-3
13
Кабальеро
20
Санчес
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
18
Монреаль
28
Тулалан
4
Камачо
30
Фернандес
22
Иско
20
Портильо
17
Фернандес
10
Тони
10
Тони
17
Фернандес
3
Лаго
9
Бермехо
9
Бермехо
3
Лаго
23
Бустос
13
Томас
13
Томас
23
Бустос
20
Санчес
19
Элизеу
19
Элизеу
20
Санчес
20
Портильо
30
Буонанотте
30
Буонанотте
20
Портильо
30
Фернандес
8
Олинга
8
Олинга
30
Фернандес
Остались в запасе
Сельта
Малага
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Пако Эррера
35
Поль
ВР
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Остались в запасе
35
Поль
ВР
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Сельта - Малага
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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