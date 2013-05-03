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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 03 мая 2013
Сельта
03.05.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
84'
Я. Аспас
43'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
84'
Замена
Тони
️️️️
А. Фернандес
77'
76'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
69'
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
М. Бермехо
️️️️
М. Крон-Дели
68'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
62'
Желтая карточка
Д. Вила
60'
59'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Итурраспе
58'
Желтая карточка
А. Ираола
43'
ГОЛ! 0:1!
О. де Маркос
Пас отдал
А. Адурис
35'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-1-4-1
13
Варас
16
Бельвис
5
Туньез
7
Вила
17
Кастро
4
Оубинья
7
Крон-Дели
8
Мадинда
14
Лопес
17
Фернандес
10
Аспас
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Ортенече
14
Сусаета
8
Итурраспе
18
Гурпеги
10
Муньяин
20
Адурис
17
Фернандес
10
Тони
10
Тони
17
Фернандес
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
7
Крон-Дели
9
Бермехо
9
Бермехо
7
Крон-Дели
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
8
Итурраспе
11
Гомес
11
Гомес
8
Итурраспе
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Сельта - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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