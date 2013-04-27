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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 27 апреля 2013
Леванте
27.04.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
20'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
87'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Желтая карточка
П. Лопес
85'
78'
Замена
М. Бермехо
️️️️
А. Лопес
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
78'
74'
Желтая карточка
Р. Лаго
72'
Замена
Г. Кабрал
️️️️
Х. Кастро
59'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Н. Инса
55'
Желтая карточка
Х. Кастро
49'
Желтая карточка
Я. Аспас
Замена
Ж. Симао
️️️️
Мичел
46'
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Гарсия
46'
Желтая карточка
Д. Наварро
27'
25'
Желтая карточка
Н. Инса
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Фернандес
Пас отдал
М. Крон-Дели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Наварро
19
Лопес
21
Мичел
10
Иборра
14
Гарсия
9
Баркеро
25
Эль-Жар
99
Аквафреска
4-1-4-1
13
Варас
3
Лаго
5
Туньез
7
Вила
17
Кастро
4
Оубинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
14
Лопес
30
Инса
10
Аспас
21
Мичел
23
Симао
23
Симао
21
Мичел
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
14
Гарсия
9
Марти
9
Марти
14
Гарсия
17
Кастро
22
Кабрал
22
Кабрал
17
Кастро
30
Инса
8
Мадинда
8
Мадинда
30
Инса
14
Лопес
9
Бермехо
9
Бермехо
14
Лопес
Остались в запасе
Леванте
Сельта
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Леванте - Сельта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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