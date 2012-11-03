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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 03 ноября 2012
Барселона
03.11.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
21'
Адриано
26'
Д. Вилья
61'
Ж. Альба
24'
М. Бермехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
88'
Замена
Тони
️️️️
А. Фернандес
80'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
А. Лопес
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
78'
Желтая карточка
М. Бартра
73'
72'
Желтая карточка
Б. Оубинья
68'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
М. Бермехо
62'
Желтая карточка
Я. Аспас
ГОЛ! 3:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Д. Вилья
61'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Фабрегас
46'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Иньеста
26'
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Бермехо
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Педро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Тито Виланова
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЛП
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ОП
9
Марио Бермехо
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
18
Альба
5
Бускетс
14
Маскерано
3
Адриано
8
Иньеста
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-3-1
13
Варас
22
Мальо
5
Туньез
7
Вила
3
Лаго
4
Оубинья
14
Лопес
17
Фернандес
9
Бермехо
7
Крон-Дели
10
Аспас
4
Фабрегас
5
Бартра
5
Бартра
4
Фабрегас
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
17
Фернандес
10
Тони
10
Тони
17
Фернандес
9
Бермехо
22
Де Лукас
22
Де Лукас
9
Бермехо
14
Лопес
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
14
Лопес
Остались в запасе
Барселона
Сельта
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Барселона - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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