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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 30 марта 2013
Сельта
30.03.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
38'
Н. Инса
88'
Б. Оубинья
43'
К. Тельо
73'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
ГОЛ! 2:2!
Б. Оубинья
Пас отдал
Ф. Орельяна
88'
87'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Фернандес
86'
84'
Замена
С. Бускетс
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Н. Инса
81'
73'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
К. Тельо
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
Д. Праньич
69'
68'
Замена
Д. Вилья
️️️️
А. Санчес
65'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Т. Алькантара
64'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Лаго
62'
Замена
М. Бермехо
️️️️
П. Чу-Юн
61'
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Б. Оубинья
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Инса
Пас отдал
Ф. Орельяна
38'
Желтая карточка
Г. Кабрал
32'
25'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
17
Хонни Кастро
ПЗ
4
Борха Оубинья
(К)
ОП
30
Начо Инса
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тони
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Варас
3
Лаго
22
Кабрал
15
Демидов
17
Кастро
4
Оубинья
30
Инса
32
Праньич
17
Фернандес
14
Орельяна
30
Пак Чу-Юн
4-1-2-2-1
13
Пинто
33
Монтойя
5
Бартра
3
Пике
10
Алвес
8
Сонг
4
Фабрегас
6
Алькантара
10
Месси
37
Тельо
4
Санчес
32
Праньич
22
Де Лукас
22
Де Лукас
32
Праньич
30
Инса
8
Мадинда
8
Мадинда
30
Инса
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
4
Фабрегас
5
Бускетс
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Алькантара
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Алькантара
4
Санчес
7
Вилья
7
Вилья
4
Санчес
Остались в запасе
Сельта
Барселона
10
Тони
ЦФ
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Абель Ресино
13
Ойер
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Сельта - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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