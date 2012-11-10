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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 10 ноября 2012
Райо Вальекано
10.11.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
59'
Л. Баптистао
72'
Тито
82'
Пити (П)
12'
Я. Аспас
34'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сельта
Желтая карточка
А. Делибашич
90'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Баптистао
86'
82'
Желтая карточка
А. Туньез
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Пити
82'
ГОЛ! 2:2!
Тито
72'
66'
Желтая карточка
К. Бустос
65'
Замена
Тони
️️️️
М. Бермехо
Замена
А. Делибашич
️️️️
М. Лабака
61'
ГОЛ! 1:2!
Л. Баптистао
Пас отдал
Х. Мануэль Касадо
59'
55'
Замена
К. Бельвис
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
А. Гальвез
46'
Замена
А. Гальвез
️️️️
Х. Карлос
46'
Желтая карточка
Ж. Амат
42'
42'
Замена
К. Бустос
️️️️
А. Лопес
40'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
40'
Вторая желтая
Г. Кабрал
34'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
М. Крон-Дели
23'
Желтая карточка
Г. Кабрал
17'
Желтая карточка
А. Фернандес
12'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
А. Лопес
Желтая карточка
Пити
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Пити
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
4-5-1
1
Кобеньо
20
Касадо
2
Тито
5
Амат
4
Лабака
11
Хосе Карлос
10
Трасоррас
18
Фуэго
10
Пити
10
Домингес
12
Баптистао
3-2-3-2
13
Варас
7
Вила
22
Кабрал
5
Туньез
22
Мальо
3
Лаго
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
9
Бермехо
10
Аспас
11
Хосе Карлос
6
Гальвез
6
Гальвез
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
8
Гонсалес
8
Гонсалес
12
Баптистао
4
Лабака
23
Делибашич
23
Делибашич
4
Лабака
9
Бермехо
10
Тони
10
Тони
9
Бермехо
17
Фернандес
16
Бельвис
16
Бельвис
17
Фернандес
14
Лопес
23
Бустос
23
Бустос
14
Лопес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
23
Рубен
ВР
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Энрике Де Лукас
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Энрике Де Лукас
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Вальекас
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