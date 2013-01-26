Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 26 января 2013
Сельта
26.01.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
32'
М. Крон-Дели
59'
Г. Элустондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
Желтая карточка
П. Чу-Юн
86'
84'
Желтая карточка
М. Бергара
77'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Р. Лаго
76'
70'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Г. Кастро
65'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
Н. Инса
️️️️
П. Чу-Юн
62'
60'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Ифран
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Элустондо
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. Бермехо
56'
Вторая желтая
А. Фернандес
50'
Замена
А. Лопес
️️️️
Я. Аспас
46'
Желтая карточка
А. Фернандес
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Крон-Дели
Пас отдал
Я. Аспас
32'
Желтая карточка
Г. Кабрал
30'
20'
Желтая карточка
Г. Элустондо
Желтая карточка
М. Крон-Дели
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-2-3
13
Варас
17
Кастро
3
Лаго
22
Кабрал
15
Демидов
4
Оубинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
10
Аспас
3-5-2
1
Браво
19
Мартинес
26
Мартинес
3
де ла Белья
10
Прието
14
Ильярраменди
6
Элустондо
5
Бергара
5
Кастро
10
Вела
21
Ифран
30
Пак Чу-Юн
30
Инса
30
Инса
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
32
Праньич
32
Праньич
9
Бермехо
10
Аспас
14
Лопес
14
Лопес
10
Аспас
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
5
Кастро
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Кастро
21
Ифран
9
Агиррече
9
Агиррече
21
Ифран
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+