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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 05 октября 2012
Сельта
05.10.2012, пятница, 23:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
60'
Я. Аспас (П)
85'
Э. Де Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
ГОЛ! 2:0!
Э. Де Лукас
85'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
Я. Аспас
83'
Замена
К. Бустос
️️️️
А. Лопес
80'
78'
Замена
Х. Эрвас
️️️️
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
А. Лопес
73'
65'
Замена
Ману
️️️️
Х. Кампанья
60'
Желтая карточка
Х. Мадуро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Аспас
60'
Замена
М. Бермехо
️️️️
П. Чу-Юн
58'
46'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
П. Бабакар Диавара
41'
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
М. Крон-Дели
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Ману
АП
4-1-3-2
13
Варас
3
Лаго
22
Кабрал
5
Туньез
22
Мальо
4
Оубинья
14
Лопес
17
Фернандес
7
Крон-Дели
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
3-2-2-2
25
Палоп
4
Ботиа
4
Спахич
23
Мадуро
16
Навас
3
Наварро
19
Кондогбиа
20
Кампанья
90
Диавара
21
Негредо
14
Лопес
23
Бустос
23
Бустос
14
Лопес
10
Аспас
22
Де Лукас
22
Де Лукас
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
19
Кондогбиа
17
Эрвас
17
Эрвас
19
Кондогбиа
90
Диавара
19
Рейес
19
Рейес
90
Диавара
20
Кампанья
7
Ману
7
Ману
20
Кампанья
Остались в запасе
Сельта
Севилья
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
Главный тренер
Пако Эррера
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Сельта - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Балаидос
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