Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Сельта
Сарагоса - Сельта: обзор матча 26 ноября 2012
Сарагоса
26.11.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
83'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Сельта
90'
+2
Замена
К. Бустос
️️️️
Я. Аспас
Замена
Х. Аламо
️️️️
П. Монтанье
89'
Желтая карточка
Апоньо
88'
Желтая карточка
А. Гонсалес
87'
84'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
А. Лопес
83'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Р. Лаго
Замена
К. Аранда
️️️️
Э. Ориоль
62'
35'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
К. Сэпунару
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
5
Ромарик
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-3-1-2
13
Роберто
27
Гонсалес
4
Ловенс
22
Абрахам
22
Сэпунару
32
Апоньо
26
Мовилья
18
Монтанье
8
Родригес
80
Ориоль
9
Поштига
4-1-3-2
13
Варас
22
Мальо
22
Кабрал
5
Туньез
3
Лаго
4
Оубинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
10
Аспас
9
Бермехо
80
Ориоль
7
Аранда
7
Аранда
80
Ориоль
18
Монтанье
21
Аламо
21
Аламо
18
Монтанье
10
Аспас
23
Бустос
23
Бустос
10
Аспас
14
Лопес
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
14
Лопес
Остались в запасе
Сарагоса
Сельта
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
5
Ромарик
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
5
Ромарик
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Сарагоса - Сельта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
Новости команд
Все
Сарагоса
Сельта
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+