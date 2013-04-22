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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Сарагоса
Сельта - Сарагоса: обзор матча 22 апреля 2013
Сельта
22.04.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
37'
А. Лопес
90+2'
М. Бермехо
26'
К. Сэпунару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Сарагоса
Желтая карточка
П. Чу-Юн
90'
+6
Желтая карточка
Р. Лаго
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Бермехо
Пас отдал
Ф. Орельяна
90'
+2
Желтая карточка
Д. Вила
89'
87'
Замена
Родри
️️️️
П. Монтанье
86'
Желтая карточка
А. Пинтер
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
М. Крон-Дели
84'
81'
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
Х. Кастро
77'
Желтая карточка
Н. Инса
72'
68'
Замена
С. Бабович
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
Б. Оубинья
67'
60'
Замена
В. Родригес
️️️️
Р. Рочина
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
60'
56'
Желтая карточка
Х. Мовилья
ГОЛ! 1:1!
А. Лопес
Пас отдал
А. Фернандес
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Сэпунару
Пас отдал
Апоньо
Желтая карточка
Х. Кастро
7'
2'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
32
Апоньо
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
15
Родри
ЦФ
4-1-4-1
13
Варас
17
Кастро
5
Туньез
7
Вила
3
Лаго
4
Оубинья
30
Инса
14
Лопес
17
Фернандес
7
Крон-Дели
9
Бермехо
4-1-3-1-1
13
Роберто
4
Ловенс
22
Абрахам
22
Сэпунару
3
Паредес
77
Пинтер
18
Монтанье
32
Апоньо
26
Мовилья
16
Рочина
9
Поштига
7
Крон-Дели
22
Де Лукас
22
Де Лукас
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
17
Кастро
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
17
Кастро
16
Рочина
8
Родригес
8
Родригес
16
Рочина
26
Мовилья
10
Бабович
10
Бабович
26
Мовилья
18
Монтанье
15
Родри
15
Родри
18
Монтанье
Остались в запасе
Сельта
Сарагоса
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Сельта - Сарагоса
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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