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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вальядолид
Сельта - Вальядолид: обзор матча 06 января 2013
Сельта
06.01.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 1
Завершен
Вальядолид
9'
Я. Аспас
30'
Я. Аспас (П)
52'
А. Лопес
12'
А. Буэно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вальядолид
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
Я. Аспас
87'
Замена
Тони
️️️️
М. Бермехо
84'
81'
Замена
Лоло
️️️️
Омар
75'
Замена
Х. Бараха
️️️️
Л. Састре
Замена
Н. Инса
️️️️
П. Чу-Юн
72'
68'
Желтая карточка
Л. Састре
56'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Буэно
ГОЛ! 3:1!
А. Лопес
Пас отдал
П. Чу-Юн
52'
Желтая карточка
У. Мальо
44'
41'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Аспас
30'
29'
Желтая карточка
М. Баленсиага
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Буэно
Желтая карточка
Х. Варас
11'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
М. Крон-Дели
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
32
Иван Касадо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Лоло
ЦФ
4-1-2-3
13
Варас
22
Кабрал
3
Лаго
5
Туньез
22
Мальо
4
Оубинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
10
Аспас
4-3-3
25
Эрнандес
2
Рукавина
4
Валиенте
5
Серену
18
Баленсиага
7
Омар
22
Састре
18
Рубио
24
Гуэрра
12
Ларссон
19
Буэно
30
Пак Чу-Юн
30
Инса
30
Инса
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
10
Тони
10
Тони
9
Бермехо
10
Аспас
22
Де Лукас
22
Де Лукас
10
Аспас
7
Омар
27
Лоло
27
Лоло
7
Омар
22
Састре
8
Бараха
8
Бараха
22
Састре
19
Буэно
7
Пенья
7
Пенья
19
Буэно
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
32
Иван Касадо
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Остались в запасе
32
Иван Касадо
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Сельта - Вальядолид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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