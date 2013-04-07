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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Райо Вальекано
Сельта - Райо Вальекано: обзор матча 07 апреля 2013
Сельта
07.04.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
14'
Пити
83'
А. Делибашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Райо Вальекано
Желтая карточка
Ф. Орельяна
85'
85'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Домингес
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Делибашич
Пас отдал
Х. Мануэль Касадо
79'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Л. Баптистао
76'
Желтая карточка
Рубен
72'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Д. Вила
70'
67'
Желтая карточка
Тито
65'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
М. Бермехо
64'
63'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Бангура
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Д. Праньич
61'
Замена
М. Бермехо
️️️️
П. Чу-Юн
55'
Замена
Д. Вила
️️️️
В. Демидов
46'
Желтая карточка
А. Фернандес
43'
Желтая карточка
А. Лопес
35'
28'
Желтая карточка
Пити
14'
ГОЛ! 0:1!
Пити
Пас отдал
Л. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Варас
15
Демидов
22
Кабрал
3
Лаго
32
Праньич
4
Оубинья
17
Кастро
17
Фернандес
14
Лопес
14
Орельяна
30
Пак Чу-Юн
4-4-2
23
Рубен
21
Фигерас
2
Тито
6
Гальвез
20
Касадо
10
Трасоррас
10
Домингес
18
Фуэго
10
Пити
12
Баптистао
7
Бангура
15
Демидов
7
Вила
7
Вила
15
Демидов
32
Праньич
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
32
Праньич
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
7
Бангура
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
7
Бангура
10
Домингес
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Домингес
12
Баптистао
23
Делибашич
23
Делибашич
12
Баптистао
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
30
Начо Инса
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
30
Начо Инса
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Балаидос
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