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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Мальорка
Сельта - Мальорка: обзор матча 18 ноября 2012
Сельта
18.11.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
56'
П. Чу-Юн
22'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Мальорка
86'
Замена
Кевин
️️️️
Т. Хемед
Замена
Ж. Томас
️️️️
М. Крон-Дели
85'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Я. Аспас
73'
72'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
А. Фонтас
72'
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Я. Аспас
71'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
А. Фернандес
64'
58'
Желтая карточка
А. Фонтас
ГОЛ! 1:1!
П. Чу-Юн
Пас отдал
Я. Аспас
56'
45'
Желтая карточка
П. Жеромел
31'
Желтая карточка
П. Бигас
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Т. Пина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Марк Фернандес
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-1-3-2
13
Варас
16
Бельвис
5
Туньез
7
Вила
22
Мальо
4
Оубинья
7
Крон-Дели
14
Лопес
17
Фернандес
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
3-2-2-3
13
Ават
3
Фонтас
4
Консейсао
14
Жеромел
23
Наварро
6
Бигас
7
Перейра
17
Пина
10
Нсуе
10
Хемед
11
Касадесус
17
Фернандес
22
Де Лукас
22
Де Лукас
17
Фернандес
7
Крон-Дели
13
Томас
13
Томас
7
Крон-Дели
10
Аспас
9
Бермехо
9
Бермехо
10
Аспас
10
Хемед
3
Кевин
3
Кевин
10
Хемед
7
Перейра
19
Марти
19
Марти
7
Перейра
3
Фонтас
14
Арисменди
14
Арисменди
3
Фонтас
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
23
Кристиан Бустос
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
7
Марк Фернандес
ЦФ
1
Хуан Калатайуд
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
23
Кристиан Бустос
ЦП
Остались в запасе
7
Марк Фернандес
ЦФ
1
Хуан Калатайуд
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сельта - Мальорка
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Балаидос
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