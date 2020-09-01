Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Лукас Аларио - статистика

Эстудиантес
8 октября 1992 (33), Тостадо
#27 | Нападающий
180 см | 68 кг
Аргентина
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 7 тур
Эстудиантес
0 : 0
01.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
0 : 1
05.12.2024
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Фламенго
3 : 2
01.12.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Интернасьонал
4 : 1
24.11.2024
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
0 : 1
22.11.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Интернасьонал
2 : 0
09.11.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.10.2024
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
27.10.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
1 : 0
19.10.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 2
06.10.2024
Интернасьонал
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
3 : 1
30.09.2024
Витория
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 2
26.09.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сан-Паулу
1 : 3
23.09.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
3 : 0
17.09.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
0 : 0
29.08.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
1 : 0
26.08.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
18.08.2024
Интернасьонал
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
2 : 1
15.08.2024
Жувентуде
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
04.08.2024
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
28.07.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
1 : 0
21.07.2024
Интернасьонал
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 2
08.07.2024
Васко да Гама
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Флуминенсе
1 : 1
05.07.2024
Интернасьонал
1' - 90'
60'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
27.06.2024
Атлетико Минейро
62' - 90'
71'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 1
22.06.2024
Интернасьонал
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.06.2024
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
0 : 1
02.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
76' - 90'
88'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+