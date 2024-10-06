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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Интернасьонал
Коринтианс - Интернасьонал: обзор матча 06 октября 2024
Коринтианс
06.10.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Интернасьонал
3'
Ю. Алберто
72'
Ю. Алберто (П)
17'
А. Бернабеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Интернасьонал
Замена
Раниэле
️️️️
Б. Бидон
90'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Х. Мартинес
90'
87'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Ромуло
Замена
У. Фариас
️️️️
М. Биду
85'
Замена
И. Коронадо
️️️️
М. Депай
85'
81'
Замена
Вандерсон
️️️️
Уэсли
Замена
Шарлес
️️️️
А. Каррильо
77'
Желтая карточка
Ю. Алберто
74'
74'
Замена
B. Henrique
️️️️
Т. Майя
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Алберто
72'
69'
Желтая карточка
А. Бернабеи
Желтая карточка
Кака
62'
Желтая карточка
Б. Бидон
55'
54'
Желтая карточка
Даниэл
Желтая карточка
М. Биду
45'
+1
Желтая карточка
А. Каррильо
44'
41'
Желтая карточка
Т. Майя
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Бернабеи
Пас отдал
Т. Майя
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
М. Депай
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
94
Даниэл
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
14
Раниэле
ОП
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-2-1-2
1
Соуза
21
Биду
13
Энрике
25
Кака
2
Матеузиньо
70
Мартинес
7
Бидон
8
Гарро
19
Каррильо
10
Депай
9
Алберто
3-3-2-2
1
Рочет
94
Даниэл
44
Витао
26
Бернабеи
23
Ромуло
29
Майя
25
10
Патрик
21
Уэсли
15
13
Валенсия
21
Биду
46
Фариас
46
Фариас
21
Биду
70
Мартинес
4
Торрес
4
Торрес
70
Мартинес
7
Бидон
14
Раниэле
14
Раниэле
7
Бидон
19
Каррильо
35
Шарлес
35
Шарлес
19
Каррильо
10
Депай
77
Коронадо
77
Коронадо
10
Депай
23
Ромуло
27
Аларио
27
Аларио
23
Ромуло
29
Майя
8
8
29
Майя
21
Уэсли
94
Вандерсон
94
Вандерсон
21
Уэсли
Остались в запасе
Коринтианс
Интернасьонал
33
Матеус Донелли
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Коринтианс - Интернасьонал
5
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
9
9
Нарушения
11
14
Офсайды
3
0
Количество передач
430
369
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.59
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Коринтианс
- : -
30.11.2026
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1 : 1
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4 : 0
19.11.2026
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Сан-Паулу
0 : 0
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Коринтианс
2 : 0
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Васко да Гама
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Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
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Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
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Интернасьонал
1 : 0
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Коритиба
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Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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