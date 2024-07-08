Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Васко да Гама
Интернасьонал - Васко да Гама: обзор матча 08 июля 2024
Интернасьонал
08.07.2024, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Васко да Гама
80'
Ф. Бустос
61'
Адсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Васко да Гама
90'
+6
Замена
В. Луис
️️️️
П. Вегетти
Желтая карточка
А. Патрик
88'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бустос
Пас отдал
B. Gomes
80'
Желтая карточка
Уэсли
78'
76'
Желтая карточка
Б. Пракседес
Замена
Л. Аларио
️️️️
Йоран
66'
61'
ГОЛ! 0:1!
Адсон
50'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
Уэсли
️️️️
B. Henrique
46'
Замена
Р. Ренан
️️️️
Рене
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Йоран
ЦП
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
12
Fabricio
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
31
Росси
ПВ
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
6
Матеус Диас
ОП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Васко да Гама
33
Lyncon
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
3-1-2-1-3
6
Рене
3
Гомес
14
Бустос
5
Фернандо
19
Йоран
23
Ромуло
10
Патрик
8
15
12
3-1-1-2
1
Жардим
96
Энрике
3
Лео
3
Рохас
85
Карвальо
31
Росси
19
Вегетти
28
Адсон
6
Рене
30
Ренан
30
Ренан
6
Рене
8
21
Уэсли
21
Уэсли
8
19
Йоран
27
Аларио
27
Аларио
19
Йоран
19
Вегетти
12
Луис
12
Луис
19
Вегетти
Остались в запасе
Интернасьонал
Васко да Гама
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
12
Anthoni
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
33
Lyncon
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
12
Anthoni
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
33
Lyncon
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Интернасьонал - Васко да Гама
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
12
Офсайды
2
0
Количество передач
613
336
Сейвы
4
5
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.67
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
Посещаемость:
33791 из 51300 зрителей (65%)
Новости команд
Все
Интернасьонал
Васко да Гама
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+