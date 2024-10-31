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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Фламенго
Интернасьонал - Фламенго: обзор матча 31 октября 2024
Интернасьонал
31.10.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
89'
Э. Валенсия
45+3'
К. Алькарас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Фламенго
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
Вандерсон
89'
86'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
К. Алькарас
Замена
B. Henrique
️️️️
Ромуло
80'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Т. Майя
73'
68'
Замена
Микаэл
️️️️
Г. Плата
Замена
Вандерсон
️️️️
Уэсли
63'
Замена
G. Carvalho
️️️️
Табата
63'
58'
Желтая карточка
Жерсон
52'
Желтая карточка
Ф. Бруно
Замена
Даниэл
️️️️
А. Рохель
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Алькарас
40'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
А. Рохель
31'
5'
Желтая карточка
Г. Варела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
10
Табата
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Эвертон
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
25
Gabriel Carvalho
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Фламенго
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
57
Иаго
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Аллан
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
3-2-3-2
1
Рочет
26
Бернабеи
44
Витао
2
Рохель
23
Ромуло
29
Майя
21
Уэсли
10
Патрик
10
Табата
15
19
Борре
4-1-3-2
1
Росси
2
Варела
3
Ортис
15
Бруно
6
Айртон
5
Пульгар
7
Эвертон
24
Алькарас
8
Жерсон
19
Плата
27
Энрике
2
Рохель
94
Даниэл
94
Даниэл
2
Рохель
10
Табата
25
25
10
Табата
29
Майя
13
Валенсия
13
Валенсия
29
Майя
23
Ромуло
8
8
23
Ромуло
21
Уэсли
94
Вандерсон
94
Вандерсон
21
Уэсли
19
Плата
30
Микаэл
30
Микаэл
19
Плата
24
Алькарас
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
24
Алькарас
Остались в запасе
Интернасьонал
Фламенго
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
57
Иаго
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Аллан
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
57
Иаго
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Аллан
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Интернасьонал - Фламенго
1
4
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
10
Офсайды
1
5
Количество передач
395
464
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.72
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
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Интернасьонал
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