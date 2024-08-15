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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Жувентуде
Интернасьонал - Жувентуде: обзор матча 15 августа 2024
Интернасьонал
15.08.2024, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Жувентуде
58'
Т. Майя
81'
Табата
45+4'
N.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Жувентуде
89'
Желтая карточка
Жадсон
83'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Л. Барбоза
ГОЛ! 2:1!
Табата
81'
Пенальти не реализован!
Табата
79'
78'
Желтая карточка
З. Маркос
Желтая карточка
B. Gomes
75'
66'
Замена
L. Mandaca
️️️️
N.
Замена
Фернандо
️️️️
Т. Майя
65'
64'
Желтая карточка
Л. Барбоза
59'
Желтая карточка
N.
ГОЛ! 1:1!
Т. Майя
58'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Э. Валенсия
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
N.
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Ромуло
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Жувентуде
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
44
Luis Mandaca
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
35
Rafael Pinna
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
3-3-2-2
1
Рочет
26
Бернабеи
25
Меркадо
2
Рохель
29
Майя
23
Ромуло
25
21
Уэсли
10
Табата
13
Валенсия
15
1-3-1-5
22
Габриэл
3
Зе Маркос
16
Жадсон
5
11
21
Барбоза
3
Боса
2
9
Каррильо
10
28
29
Майя
5
Фернандо
5
Фернандо
29
Майя
13
Валенсия
27
Аларио
27
Аларио
13
Валенсия
10
44
44
10
21
Барбоза
13
13
21
Барбоза
Остались в запасе
Интернасьонал
Жувентуде
6
Рене
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
95
Эдсон Кариока
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
35
Rafael Pinna
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Остались в запасе
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
95
Эдсон Кариока
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
35
Rafael Pinna
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Интернасьонал - Жувентуде
1
4
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
19
17
Офсайды
1
0
Количество передач
392
429
Сейвы
2
8
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.39
0.67
Матчи команд
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Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
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Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
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Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
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2 : 1
29.10.2026
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Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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