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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Ботафого
Интернасьонал - Ботафого: обзор матча 05 декабря 2024
Интернасьонал
05.12.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
5'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Ботафого
Желтая карточка
Вандерсон
90'
+3
81'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Д. Саварино
81'
Замена
Данило
️️️️
М. Фрейтас
Замена
Фернандо
️️️️
Ромуло
70'
Замена
Даниэл
️️️️
А. Рохель
70'
65'
Замена
Тикиньо
️️️️
Т. Алмада
65'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Л. Энрике
Замена
G. Carvalho
️️️️
B. Henrique
64'
Замена
Вандерсон
️️️️
Табата
64'
Желтая карточка
А. Бернабеи
59'
45'
+3
Желтая карточка
А. Барбоза
Желтая карточка
С. Рочет
45'
+2
Желтая карточка
Уэсли
45'
+2
Желтая карточка
Табата
27'
13'
Замена
М. Понте
️️️️
Витиньо
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Саварино
Пас отдал
Т. Алмада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
44
Витао
(К)
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Ботафого
25
Роберто Фернандес
(К)
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Ботафого
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
3-1-2-4
1
Рочет
26
Бернабеи
44
Витао
2
Рохель
23
Ромуло
21
Уэсли
10
Табата
15
8
19
Борре
13
Валенсия
4-2-1-2-1
25
Фернандес
2
Витиньо
34
Адриэлсон
2
Барбоза
13
Теллес
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
11
Энрике
23
Алмада
11
Жезус
2
Рохель
94
Даниэл
94
Даниэл
2
Рохель
23
Ромуло
5
Фернандо
5
Фернандо
23
Ромуло
8
25
25
8
10
Табата
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Табата
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
17
Фрейтас
15
Данило
15
Данило
17
Фрейтас
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
11
Саварино
7
Сантос
7
Сантос
11
Саварино
23
Алмада
9
Тикиньо
9
Тикиньо
23
Алмада
Остались в запасе
Интернасьонал
Ботафого
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Интернасьонал - Ботафого
5
1
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
9
12
Офсайды
0
5
Количество передач
508
266
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.08
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Ботафого
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
- : -
03.12.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
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