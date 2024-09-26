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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Интернасьонал
Брагантино - Интернасьонал: обзор матча 26 сентября 2024
Брагантино
26.09.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Интернасьонал
43'
Д. Джон
75'
Витиньо
13'
Р. Борре
77'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Интернасьонал
Желтая карточка
Л. Кандидо
87'
79'
Желтая карточка
Витао
77'
ГОЛ! 2:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Патрик
76'
Замена
B. Henrique
️️️️
Т. Майя
76'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
ГОЛ! 2:1!
Витиньо
Пас отдал
Л. Эвангелиста
75'
Замена
Густавиньо
️️️️
Э. Саша
69'
68'
Желтая карточка
Р. Борре
68'
Замена
Вандерсон
️️️️
G. Carvalho
Замена
A. Sousa
️️️️
Д. Джон
56'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Линкольн
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джон
Пас отдал
Э. Саша
43'
21'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Рохель
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Борре
Пас отдал
А. Бернабеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
14
Джон Джон
АП
18
Линкольн
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Брагантино
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
17
Vinicinho
ЦФ
31
Raul
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
49
Ricardo Mathias
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-2-3-2
1
Клейтон
36
Кандидо
5
Энрике
39
30
Эвангелиста
35
Фернандес
30
Москера
18
Линкольн
28
Витиньо
8
Саша
14
Джон Джон
3-1-2-2-2
1
Рочет
2
Рохель
44
Витао
26
Бернабеи
5
Фернандо
29
Майя
25
10
Патрик
21
Уэсли
15
19
Борре
18
Линкольн
25
Силва
25
Силва
18
Линкольн
8
Саша
22
Густавиньо
22
Густавиньо
8
Саша
14
Джон Джон
38
38
14
Джон Джон
2
Рохель
3
Гомес
3
Гомес
2
Рохель
29
Майя
8
8
29
Майя
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
25
94
Вандерсон
94
Вандерсон
25
Остались в запасе
Брагантино
Интернасьонал
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
17
Vinicinho
ЦФ
31
Raul
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
6
Рене
ЛЗ
94
Даниэл
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
49
Ricardo Mathias
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
17
Vinicinho
ЦФ
31
Raul
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
94
Даниэл
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
49
Ricardo Mathias
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Брагантино - Интернасьонал
1
2
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
350
454
Сейвы
9
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
2.23
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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