Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коринтианс
Интернасьонал - Коринтианс: обзор матча 20 июня 2024
Интернасьонал
20.06.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
43'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Коринтианс
90'
+7
Желтая карточка
Ю. Алберто
Желтая карточка
Ч. Арангис
86'
Замена
B. Gomes
️️️️
Ромуло
85'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
B. Henrique
85'
84'
Замена
Г. Силва
️️️️
Матеузиньо
Замена
У. Мальо
️️️️
Уэсли
78'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Йоран
69'
66'
Замена
М. Биду
️️️️
У. Фариас
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
И. Гомес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
3
Игор Гомес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
23
Ромуло
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Bruno Henrique
(К)
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
(К)
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Коринтианс
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-1-2-1-4
3
Гомес
30
Ренан
14
Бустос
5
Фернандо
23
Ромуло
19
Йоран
21
Уэсли
12
27
Аларио
8
94
Вандерсон
4-1-1-2
33
Донелли
2
Матеузиньо
25
Кака
46
Фариас
13
Энрике
14
Раниэле
77
Коронадо
20
Уэсли
9
Алберто
8
25
Меркадо
25
Меркадо
8
21
Уэсли
22
Мальо
22
Мальо
21
Уэсли
19
Йоран
20
Арангис
20
Арангис
19
Йоран
23
Ромуло
15
15
23
Ромуло
46
Фариас
21
Биду
21
Биду
46
Фариас
2
Матеузиньо
19
Силва
19
Силва
2
Матеузиньо
Остались в запасе
Интернасьонал
Коринтианс
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
12
Anthoni
ЦФ
Остались в запасе
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Интернасьонал - Коринтианс
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
17
13
Офсайды
4
1
Количество передач
358
389
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.82
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Орландо Скарпелли
Новости команд
Все
Интернасьонал
Коринтианс
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+