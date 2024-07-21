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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Интернасьонал
Ботафого - Интернасьонал: обзор матча 21 июля 2024
Ботафого
21.07.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
38'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Интернасьонал
81'
Замена
Йоран
️️️️
Уэсли
Замена
Грегоре
️️️️
Ч. Че
81'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Данило
81'
Желтая карточка
Д. Саварино
78'
77'
Желтая карточка
И. Гомес
64'
Замена
Лукка
️️️️
Л. Аларио
Замена
Маршал
️️️️
Куябано
56'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ж. Сантос
55'
Желтая карточка
Д. Суарес
52'
50'
Желтая карточка
Ромуло
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Куябано
38'
Желтая карточка
Куябано
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
15
Данило
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Жуниор Сантос
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
40
Грегоре
ОП
25
Аллан
ЦП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
АП
9
Тикиньо
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Джон
66
Куябано
2
Барбоза
15
Баштуш
22
Суарес
15
Данило
3
Че Че
11
Саварино
11
Энрике
7
Сантос
11
Жезус
4-1-1-4
1
Рочет
3
Гомес
30
Ренан
25
Меркадо
6
Рене
23
Ромуло
21
Уэсли
27
Аларио
8
15
19
Борре
66
Куябано
21
Маршал
21
Маршал
66
Куябано
15
Данило
17
Фрейтас
17
Фрейтас
15
Данило
3
Че Че
40
Грегоре
40
Грегоре
3
Че Че
7
Сантос
9
Тикиньо
9
Тикиньо
7
Сантос
21
Уэсли
19
Йоран
19
Йоран
21
Уэсли
27
Аларио
99
Лукка
99
Лукка
27
Аларио
Остались в запасе
Ботафого
Интернасьонал
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
25
Аллан
ЦП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
6
Матеус Диас
ОП
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
25
Аллан
ЦП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
6
Матеус Диас
ОП
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Ботафого - Интернасьонал
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
16
14
Офсайды
2
3
Количество передач
370
408
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.74
Матчи команд
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
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Ботафого
1 : 0
05.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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