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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Витория
Интернасьонал - Витория: обзор матча 30 сентября 2024
Интернасьонал
30.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Витория
45+3'
А. Патрик (П)
52'
Уэсли
90+2'
Уэсли
58'
В. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Витория
ГОЛ! 3:1!
Уэсли
Пас отдал
А. Патрик
90'
+2
82'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Г. Силва
Замена
Л. Аларио
️️️️
Э. Валенсия
72'
Желтая карточка
Фернандо
71'
Замена
Ромуло
️️️️
Фернандо
71'
Желтая карточка
Э. Валенсия
68'
64'
Замена
Эвералдо
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Табата
️️️️
Т. Майя
63'
Замена
B. Henrique
️️️️
G. Carvalho
62'
58'
ГОЛ! 2:1!
В. Леонардо
Пас отдал
Л. Эстевес
Желтая карточка
Т. Майя
55'
ГОЛ! 2:0!
Уэсли
Пас отдал
Т. Майя
52'
46'
Замена
В. Оливейра
️️️️
Ф. Машадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Патрик
45'
+3
36'
Желтая карточка
Ф. Машадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
15
Bruno Gomes
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
33
Луан
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
23
Ромуло
ЦП
10
Табата
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Витория
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
55
José Breno
ЦП
22
Muriel
ЦФ
20
Paulo Roberto
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Рочет
26
Бернабеи
94
Даниэл
44
Витао
5
Фернандо
25
29
Майя
21
Уэсли
10
Патрик
13
Валенсия
15
4-2-1-3
1
77
Нерис
3
Леонардо
27
16
Эстевес
36
Машадо
33
Луан
19
Силва
2
Матеузиньо
96
Эдуардо
9
Алеррандро
5
Фернандо
23
Ромуло
23
Ромуло
5
Фернандо
29
Майя
10
Табата
10
Табата
29
Майя
25
8
8
25
13
Валенсия
27
Аларио
27
Аларио
13
Валенсия
36
Машадо
29
Оливейра
29
Оливейра
36
Машадо
96
Эдуардо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
96
Эдуардо
19
Силва
17
17
19
Силва
Остались в запасе
Интернасьонал
Витория
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
55
José Breno
ЦП
22
Muriel
ЦФ
20
Paulo Roberto
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
55
José Breno
ЦП
22
Muriel
ЦФ
20
Paulo Roberto
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Интернасьонал - Витория
3
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
26
8
Офсайды
0
4
Количество передач
501
420
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.66
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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