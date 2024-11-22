Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Интернасьонал
Васко да Гама - Интернасьонал: обзор матча 22 ноября 2024
Васко да Гама
22.11.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
65'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Интернасьонал
85'
Замена
Л. Отавио
️️️️
B. Henrique
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
82'
Замена
У. Моура
️️️️
П. Галдамес
69'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Пайет
69'
68'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
68'
Замена
Вандерсон
️️️️
Уэсли
65'
ГОЛ! 0:1!
Уэсли
Пас отдал
Р. Борре
61'
Замена
G. Carvalho
️️️️
Табата
61'
Замена
Фернандо
️️️️
Ромуло
Замена
Э. Родригес
️️️️
L.
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
8
Максим Домингес
АП
10
Димитри Пайет
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
10
Табата
ПВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Васко да Гама
37
Pablo
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Жан Менезес
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
37
Райан Витор
ПВ
Интернасьонал
94
Даниэл
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
5
Фернандо
ОП
47
Gustavo Prado
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-1-2-1
1
Жардим
6
Питон
4
Виктор
3
Лео
96
Энрике
85
Карвальо
4
Галдамес
12
10
Пайет
8
Домингес
19
Вегетти
4-1-3-2
1
Рочет
2
Рохель
44
Витао
35
6
Рене
23
Ромуло
10
Табата
10
Патрик
21
Уэсли
19
Борре
8
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
4
Галдамес
5
Моура
5
Моура
4
Галдамес
12
25
Родригес
25
Родригес
12
10
Пайет
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Пайет
23
Ромуло
5
Фернандо
5
Фернандо
23
Ромуло
10
Табата
25
25
10
Табата
8
5
Отавио
5
Отавио
8
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
21
Уэсли
94
Вандерсон
94
Вандерсон
21
Уэсли
Остались в запасе
Васко да Гама
Интернасьонал
37
Pablo
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
94
Даниэл
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
37
Pablo
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Остались в запасе
94
Даниэл
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Васко да Гама - Интернасьонал
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
8
10
Офсайды
5
0
Количество передач
407
438
Сейвы
6
0
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
13
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.26
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Васко да Гама
Интернасьонал
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Брагантино» на победу в матче 37-го тура
10:15
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Брагантино» на победу в матче 37-го тура
10:15
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+