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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Брагантино
Интернасьонал - Брагантино: обзор матча 24 ноября 2024
Интернасьонал
24.11.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
4 : 1
Завершен
Брагантино
3'
А. Патрик (П)
28'
Р. Борре
86'
Уэсли
88'
Вандерсон
20'
Ж. Капишаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Брагантино
ГОЛ! 4:1!
Вандерсон
Пас отдал
G. Carvalho
88'
ГОЛ! 3:1!
Уэсли
Пас отдал
Вандерсон
86'
Замена
Вандерсон
️️️️
А. Патрик
83'
Замена
Л. Отавио
️️️️
Фернандо
83'
81'
Замена
R.
️️️️
Э. Саша
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
73'
73'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Э. Сантос
73'
Замена
Витиньо
️️️️
М. Фернандес
Замена
Ромуло
️️️️
B. Henrique
63'
Замена
G. Carvalho
️️️️
Табата
63'
60'
Замена
V. Mota
️️️️
Линкольн
Желтая карточка
B. Henrique
48'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Капишаба
ГОЛ! 2:1!
Р. Борре
Пас отдал
B. Gomes
28'
20'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Капишаба
Пас отдал
Линкольн
Желтая карточка
Р. Борре
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Патрик
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
10
Алан Патрик
(К)
АП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
14
Джон Джон
АП
17
Vinicinho
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
50
Victor Mota
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
3-1-3-3
1
Рочет
26
Бернабеи
44
Витао
2
Рохель
5
Фернандо
21
Уэсли
10
Патрик
10
Табата
8
19
Борре
15
3-1-2-2-2
1
Клейтон
5
Энрике
3
Сантос
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
18
Линкольн
14
Джон Джон
8
Саша
17
8
23
Ромуло
23
Ромуло
8
5
Фернандо
5
Отавио
5
Отавио
5
Фернандо
10
Табата
25
25
10
Табата
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
10
Патрик
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Патрик
3
Сантос
36
Кандидо
36
Кандидо
3
Сантос
18
Линкольн
50
50
18
Линкольн
35
Фернандес
28
Витиньо
28
Витиньо
35
Фернандес
8
Саша
31
31
8
Саша
Остались в запасе
Интернасьонал
Брагантино
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Интернасьонал - Брагантино
2
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
415
349
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
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