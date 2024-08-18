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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал: обзор матча 18 августа 2024
Атлетико Гойяненсе
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
68'
Ж. Уртадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
89'
Замена
Ромуло
️️️️
B. Gomes
Желтая карточка
П. Ранхел
83'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Уртадо
Пас отдал
Жоржиньо
68'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Х. Кэмпбелл
62'
Замена
Шейлон
️️️️
Рхалдней
62'
61'
Замена
Фернандо
️️️️
B. Henrique
61'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Э. Валенсия
Желтая карточка
G. Freitas
54'
Замена
R. Haller
️️️️
Магиньо
46'
Желтая карточка
Магиньо
45'
+3
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
28'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
P. Henrique
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
18
Janderson
ЦП
19
Луис Фернандо
(К)
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
16
Randerson
ЦП
17
Жоржиньо
АП
7
Шейлон
АП
20
Eli
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-1-3-3
1
Роналдо
3
14
2
Магиньо
5
Рхалдней
25
18
19
Фернандо
9
10
Кэмпбелл
15
3-2-2-3
1
Рочет
25
Меркадо
2
Рохель
26
Бернабеи
29
Майя
25
10
Табата
21
Уэсли
8
13
Валенсия
15
14
15
Фелипе
15
Фелипе
14
2
Магиньо
24
24
2
Магиньо
10
Кэмпбелл
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
10
Кэмпбелл
5
Рхалдней
7
Шейлон
7
Шейлон
5
Рхалдней
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
8
5
Фернандо
5
Фернандо
8
15
23
Ромуло
23
Ромуло
15
13
Валенсия
27
Аларио
27
Аларио
13
Валенсия
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Randerson
ЦП
20
Eli
ЦФ
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
16
Randerson
ЦП
20
Eli
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
3
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
328
460
Сейвы
6
4
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.87
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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