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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Флуминенсе
Интернасьонал - Флуминенсе: обзор матча 09 ноября 2024
Интернасьонал
09.11.2024, суббота, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
52'
Р. Борре
90+5'
B. Henrique
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Флуминенсе
ГОЛ! 2:0!
B. Henrique
Пас отдал
А. Бернабеи
90'
+5
Желтая карточка
B. Gomes
90'
+1
Замена
Л. Отавио
️️️️
Ромуло
86'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
86'
Желтая карточка
Витао
81'
78'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
Замена
B. Henrique
️️️️
Т. Майя
76'
72'
Замена
К. Серна
️️️️
Кено
72'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Ф. Берналь
Замена
G. Carvalho
️️️️
Табата
71'
Желтая карточка
А. Бернабеи
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Борре
52'
47'
Желтая карточка
Ф. Берналь
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Гуга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
6
Факундо Берналь
ОП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
19
Йоран
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Флуминенсе
50
Gustavo Ramalho
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
90
Кевин Серна
ЦП
16
Нонато
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-2-2-3
1
Рочет
26
Бернабеи
44
Витао
2
Рохель
23
Ромуло
29
Майя
10
Патрик
10
Табата
19
Борре
15
94
Вандерсон
3-3-1-1-2
98
Эудес
23
Гуга
3
Силва
26
Маноэл
2
Хавьер
6
Берналь
16
Барбоза
8
Мартинелли
45
Лима
14
Кано
20
Кено
23
Ромуло
5
Отавио
5
Отавио
23
Ромуло
10
Табата
25
25
10
Табата
29
Майя
8
8
29
Майя
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
20
Кено
90
Серна
90
Серна
20
Кено
6
Берналь
7
Аугусто
7
Аугусто
6
Берналь
23
Гуга
11
Маркиньос
11
Маркиньос
23
Гуга
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
Остались в запасе
Интернасьонал
Флуминенсе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
50
Gustavo Ramalho
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Остались в запасе
50
Gustavo Ramalho
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Интернасьонал - Флуминенсе
3
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
10
Офсайды
4
0
Количество передач
481
457
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.74
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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