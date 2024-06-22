Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Интернасьонал
Гремио - Интернасьонал: обзор матча 22 июня 2024
Гремио
22.06.2024, суббота, 23:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
64'
Витао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Интернасьонал
Замена
Р. Эли
️️️️
Доди
86'
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Педро
83'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Галдино
83'
78'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
А. Патрик
78'
Замена
И. Гомес
️️️️
Вандерсон
Замена
Натан
️️️️
К. Павон
69'
Замена
Эденилсон
️️️️
Ф. Карбальо
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Витао
Желтая карточка
Доди
61'
61'
Желтая карточка
Ф. Бустос
58'
Замена
Лукка
️️️️
Л. Аларио
58'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
B. Henrique
41'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
P. Geromel
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
12
Fabricio
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Гремио
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Интернасьонал
3
Игор Гомес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
23
Ромуло
ЦП
19
Йоран
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Маркесин
6
Рейналдо
3
6
Мартинс
18
Педро
17
Доди
33
Карбальо
19
Кристальдо
17
Галдино
7
Павон
3-1-1-2-4
14
Бустос
44
Витао
6
Рене
5
Фернандо
29
Майя
10
Патрик
21
Уэсли
94
Вандерсон
8
27
Аларио
12
17
Доди
19
Эли
19
Эли
17
Доди
18
Педро
2
Фабио
2
Фабио
18
Педро
33
Карбальо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
33
Карбальо
7
Павон
14
Натан
14
Натан
7
Павон
17
Галдино
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
17
Галдино
94
Вандерсон
3
Гомес
3
Гомес
94
Вандерсон
10
Патрик
25
Меркадо
25
Меркадо
10
Патрик
8
20
Арангис
20
Арангис
8
27
Аларио
99
Лукка
99
Лукка
27
Аларио
Остались в запасе
Гремио
Интернасьонал
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
23
Ромуло
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
23
Ромуло
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Гремио - Интернасьонал
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Количество передач
495
363
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.26
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Гремио
Интернасьонал
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+