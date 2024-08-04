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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Палмейрас
Интернасьонал - Палмейрас: обзор матча 04 августа 2024
Интернасьонал
04.08.2024, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
31'
B. Henrique
89'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Палмейрас
89'
ГОЛ! 1:1!
Рони
Пас отдал
М. Роша
Замена
Йоран
️️️️
Уэсли
85'
Замена
И. Гомес
️️️️
Витао
79'
Замена
B. Gomes
️️️️
B. Henrique
79'
75'
Замена
Рони
️️️️
М. Серкейра
66'
Замена
Г. Менино
️️️️
А. Морено
66'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Р. Вейга
60'
Замена
М. Роша
️️️️
А. Гиай
46'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Дуду
Замена
Лукка
️️️️
Р. Борре
46'
Желтая карточка
Р. Борре
45'
+6
Желтая карточка
G. Carvalho
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
B. Henrique
Пас отдал
Ф. Бустос
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
(К)
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
18
Маурисио
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
4-2-1-3
1
Рочет
26
Бернабеи
44
Витао
30
Ренан
14
Бустос
23
Ромуло
25
21
Уэсли
8
13
Валенсия
19
Борре
4-2-3-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
22
Рейс
12
Вандерлан
4
Гиай
6
Морено
17
Лазаро
23
Вейга
92
Дуду
18
Маурисио
44
Витао
3
Гомес
3
Гомес
44
Витао
21
Уэсли
19
Йоран
19
Йоран
21
Уэсли
8
15
15
8
19
Борре
99
Лукка
99
Лукка
19
Борре
4
Гиай
14
Роша
14
Роша
4
Гиай
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
6
Морено
25
Менино
25
Менино
6
Морено
26
Серкейра
33
Рони
33
Рони
26
Серкейра
92
Дуду
7
Андерсон
7
Андерсон
92
Дуду
Остались в запасе
Интернасьонал
Палмейрас
6
Рене
ЛЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
19
Rômulo
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
48
Lucca Drummond
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
19
Rômulo
ЦП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Интернасьонал - Палмейрас
2
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
11
Нарушения
19
6
Офсайды
1
5
Количество передач
391
556
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
1.1
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- : -
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Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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