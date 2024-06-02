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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Интернасьонал
Куяба - Интернасьонал: обзор матча 02 июня 2024
Куяба
02.06.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
69'
У. Мальо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Интернасьонал
90'
+5
Желтая карточка
А. Патрик
90'
+3
Желтая карточка
С. Рочет
90'
+3
Замена
Рене
️️️️
Уэсли
90'
+2
Замена
Фернандо
️️️️
B. Henrique
86'
Замена
И. Гомес
️️️️
У. Мальо
Желтая карточка
Рамон
78'
78'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Замена
Д. Кафу
️️️️
M.
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
У. Мальо
Пас отдал
Р. Ренан
Желтая карточка
Денилсон
50'
46'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Маурисио
46'
Замена
А. Патрик
️️️️
Э. Валенсия
Желтая карточка
Клайсон
40'
19'
Желтая карточка
Р. Борре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
18
Маурисио
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
19
Йоран
ЦП
10
Алан Патрик
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
3-1-1-2-3
22
Вальтер
13
Рамон
34
Алвес
13
Марллон
30
Минейро
88
Собрал
29
Клайсон
27
Денилсон
9
Питта
2
22
4-1-2-3
1
Рочет
22
Мальо
44
Витао
30
Ренан
25
Меркадо
29
Майя
18
Маурисио
21
Уэсли
19
Борре
8
13
Валенсия
22
7
Кафу
7
Кафу
22
21
Уэсли
6
Рене
6
Рене
21
Уэсли
22
Мальо
3
Гомес
3
Гомес
22
Мальо
8
5
Фернандо
5
Фернандо
8
18
Маурисио
20
Арангис
20
Арангис
18
Маурисио
13
Валенсия
10
Патрик
10
Патрик
13
Валенсия
Остались в запасе
Куяба
Интернасьонал
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
19
Йоран
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
19
Йоран
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Куяба - Интернасьонал
3
4
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
2
Нарушения
11
21
Офсайды
5
1
Количество передач
268
498
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.9
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Anderson Ribeiro Goncalves, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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