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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Интернасьонал
Флуминенсе - Интернасьонал: обзор матча 05 июля 2024
Флуминенсе
05.07.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
45+4'
Гансо
40'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Интернасьонал
Желтая карточка
Андре
90'
+4
Желтая карточка
Д. Коста
90'
+3
87'
Желтая карточка
Р. Ренан
85'
Замена
У. Мальо
️️️️
И. Гомес
84'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Ромуло
83'
Замена
Йоран
️️️️
B. Henrique
77'
Желтая карточка
А. Патрик
Замена
Габриэл
️️️️
Мартинелли
75'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
71'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Гансо
70'
Желтая карточка
Т. Сантос
64'
Замена
Д. Коста
️️️️
Александер
64'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
63'
60'
Желтая карточка
Л. Аларио
ГОЛ! 1:1!
Гансо
Пас отдал
Андре
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Вандерсон
43'
Желтая карточка
Рене
Желтая карточка
Д. Барбоза
42'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Гомес
Желтая карточка
А. Карлос
39'
Желтая карточка
Мартинелли
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
12
Fabricio
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
10
Arthur
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
3-3-2-2
1
Фабио
16
Барбоза
3
Карлос
2
Хавьер
21
Сантос
7
Андре
5
Александер
8
Мартинелли
10
Гансо
14
Кано
20
Кено
3-1-1-1-4
3
Гомес
30
Ренан
6
Рене
5
Фернандо
23
Ромуло
10
Патрик
94
Вандерсон
8
27
Аларио
12
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
8
Мартинелли
18
Габриэл
18
Габриэл
8
Мартинелли
10
Гансо
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Гансо
5
Александер
11
Коста
11
Коста
5
Александер
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
23
Ромуло
25
Меркадо
25
Меркадо
23
Ромуло
3
Гомес
22
Мальо
22
Мальо
3
Гомес
8
19
Йоран
19
Йоран
8
Остались в запасе
Флуминенсе
Интернасьонал
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
6
Матеус Диас
ОП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
6
Матеус Диас
ОП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Флуминенсе - Интернасьонал
6
5
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
17
Офсайды
1
4
Количество передач
495
418
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.34
0.76
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Маракана
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