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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Гремио
Интернасьонал - Гремио: обзор матча 19 октября 2024
Интернасьонал
19.10.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
67'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Гремио
Замена
Л. Отавио
️️️️
Уэсли
86'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
86'
84'
Замена
М. Аресо
️️️️
М. Брейтуэйт
84'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Доди
73'
Желтая карточка
Д. Коста
73'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Аравена
70'
Желтая карточка
Р. Эли
ГОЛ! 1:0!
Р. Борре
Пас отдал
А. Бернабеи
67'
Замена
Табата
️️️️
G. Carvalho
61'
Замена
Фернандо
️️️️
Ромуло
61'
56'
Замена
M. Monsalve
️️️️
Ф. Кристальдо
56'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Эденилсон
Желтая карточка
А. Бернабеи
45'
38'
Желтая карточка
Доди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
94
Даниэл
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
10
Табата
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Гремио
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
19
Матиас Аресо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
3-2-2-3
1
Рочет
26
Бернабеи
44
Витао
94
Даниэл
23
Ромуло
25
21
Уэсли
10
Патрик
19
Борре
8
15
4-1-2-1-2
1
Маркесин
18
Педро
21
Жемерсон
77
19
Эли
17
Доди
20
Вилласанти
88
Эденилсон
19
Кристальдо
28
Аравена
22
Брейтуэйт
23
Ромуло
5
Фернандо
5
Фернандо
23
Ромуло
21
Уэсли
5
Отавио
5
Отавио
21
Уэсли
25
10
Табата
10
Табата
25
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
88
Эденилсон
30
Сотельдо
30
Сотельдо
88
Эденилсон
17
Доди
6
Виларди
6
Виларди
17
Доди
22
Брейтуэйт
19
Аресо
19
Аресо
22
Брейтуэйт
19
Кристальдо
34
34
19
Кристальдо
28
Аравена
19
Коста
19
Коста
28
Аравена
Остались в запасе
Интернасьонал
Гремио
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Интернасьонал - Гремио
1
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
15
Офсайды
1
1
Количество передач
493
269
Сейвы
7
5
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.52
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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