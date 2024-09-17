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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Куяба
Интернасьонал - Куяба: обзор матча 17 сентября 2024
Интернасьонал
17.09.2024, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Куяба
11'
А. Патрик (П)
41'
Г. Меркадо
73'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Куяба
Замена
Рене
️️️️
А. Бернабеи
84'
79'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Д. Кафу
79'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Л. Фернандес
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
78'
Замена
Вандерсон
️️️️
Уэсли
78'
ГОЛ! 3:0!
Р. Борре
Пас отдал
А. Бернабеи
73'
Замена
B. Henrique
️️️️
Т. Майя
65'
46'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
ГОЛ! 2:0!
Г. Меркадо
41'
Желтая карточка
G. Carvalho
36'
14'
Желтая карточка
И. Питта
14'
Желтая карточка
Клайсон
13'
Замена
R.
️️️️
M. Alexandre
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Патрик
11'
2'
Замена
Б. Алвес
️️️️
Марллон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
15
Bruno Gomes
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Куяба
31
Felipe Lopes
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Рочет
26
Бернабеи
25
Меркадо
44
Витао
5
Фернандо
29
Майя
25
21
Уэсли
10
Патрик
19
Борре
15
3-1-2-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
33
Фернандес
88
Собрал
29
Клайсон
2
9
Питта
7
Кафу
26
Бернабеи
6
Рене
6
Рене
26
Бернабеи
29
Майя
8
8
29
Майя
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
21
Уэсли
94
Вандерсон
94
Вандерсон
21
Уэсли
13
Марллон
34
Алвес
34
Алвес
13
Марллон
33
Фернандес
6
Аугусто
6
Аугусто
33
Фернандес
2
21
21
2
7
Кафу
7
Сауэр
7
Сауэр
7
Кафу
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
Остались в запасе
Интернасьонал
Куяба
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
31
Felipe Lopes
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Остались в запасе
31
Felipe Lopes
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Интернасьонал - Куяба
1
2
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
10
Офсайды
3
2
Количество передач
660
319
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.33
0.34
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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