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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Интернасьонал
Витория - Интернасьонал: обзор матча 16 июня 2024
Витория
16.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
8'
В. Оливейра
90+11'
В. Леонардо (П)
82'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Интернасьонал
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Леонардо
90'
+11
90'
+9
Желтая карточка
Л. Аларио
90'
+8
Желтая карточка
Г. Меркадо
82'
ГОЛ! 1:1!
Уэсли
Замена
Л. Адриано
️️️️
Алеррандро
71'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Луан
61'
Замена
П. Калмон
️️️️
O.
61'
51'
Желтая карточка
B. Henrique
46'
Замена
Уэсли
️️️️
Вандерсон
46'
Замена
B. Henrique
️️️️
М. Диас
46'
Замена
Ф. Бустос
️️️️
Витао
30'
Желтая карточка
Витао
28'
Желтая карточка
М. Диас
ГОЛ! 1:0!
В. Оливейра
Пас отдал
Алеррандро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Osvaldo
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Интернасьонал
30
Роберт Ренан
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
2-1-1-3
16
Эстевес
4
Камутанга
33
Луан
11
29
Оливейра
9
Алеррандро
3
Леонардо
4-1-3-3
22
Мальо
25
Меркадо
44
Витао
30
Ренан
6
Диас
29
Майя
20
Арангис
19
Йоран
94
Вандерсон
27
Аларио
12
11
14
Калмон
14
Калмон
11
33
Луан
17
17
33
Луан
9
Алеррандро
4
Адриано
4
Адриано
9
Алеррандро
44
Витао
14
Бустос
14
Бустос
44
Витао
94
Вандерсон
21
Уэсли
21
Уэсли
94
Вандерсон
6
Диас
8
8
6
Диас
Остались в запасе
Витория
Интернасьонал
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
6
Рене
ЛЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Витория - Интернасьонал
5
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
16
Офсайды
3
2
Количество передач
344
532
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.02
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Витория
- : -
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Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
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Витория
2 : 1
20.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
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Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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