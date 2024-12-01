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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Интернасьонал
Фламенго - Интернасьонал: обзор матча 01 декабря 2024
Фламенго
01.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
3 : 2
Завершен
Интернасьонал
29'
Л. Ортис
37'
Микаэл
41'
Микаэл
55'
Уэсли
62'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Интернасьонал
Замена
Г. Варела
️️️️
Г. Плата
89'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Б. Энрике
88'
Замена
Ф. Бруно
️️️️
Л. Перейра
82'
80'
Замена
Вандерсон
️️️️
Уэсли
Замена
К. Алькарас
️️️️
Н. де ла Крус
75'
72'
Замена
B. Henrique
️️️️
Фернандо
72'
Замена
Даниэл
️️️️
Витао
66'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Жерсон
63'
62'
ГОЛ! 3:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Бернабеи
61'
Замена
G. Carvalho
️️️️
Табата
61'
Замена
Ромуло
️️️️
Т. Майя
55'
ГОЛ! 3:1!
Уэсли
Пас отдал
Э. Валенсия
45'
+1
Желтая карточка
Уэсли
Желтая карточка
Н. де ла Крус
45'
ГОЛ! 3:0!
Микаэл
41'
ГОЛ! 2:0!
Микаэл
Пас отдал
А. Сандро
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ортис
Пас отдал
Н. де ла Крус
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
7
Эвертон
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Фламенго
98
Lucas Furtado
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
19
Guilherme
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
94
Даниэл
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-3-1
1
Росси
26
Сандро
3
Ортис
4
Перейра
43
Уэсли
7
Эвертон
8
Жерсон
27
Энрике
18
де ла Крус
19
Плата
30
Микаэл
3-1-1-3-2
1
Рочет
44
Витао
2
Рохель
26
Бернабеи
5
Фернандо
29
Майя
10
Табата
10
Патрик
21
Уэсли
13
Валенсия
15
4
Перейра
15
Бруно
15
Бруно
4
Перейра
19
Плата
2
Варела
2
Варела
19
Плата
18
де ла Крус
24
Алькарас
24
Алькарас
18
де ла Крус
27
Энрике
9
Барбоза
9
Барбоза
27
Энрике
44
Витао
94
Даниэл
94
Даниэл
44
Витао
29
Майя
23
Ромуло
23
Ромуло
29
Майя
10
Табата
25
25
10
Табата
5
Фернандо
8
8
5
Фернандо
21
Уэсли
94
Вандерсон
94
Вандерсон
21
Уэсли
Остались в запасе
Фламенго
Интернасьонал
98
Lucas Furtado
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
98
Lucas Furtado
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Guilherme
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Фламенго - Интернасьонал
2
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
12
Офсайды
4
2
Количество передач
441
343
Сейвы
4
7
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.59
1.17
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
- : -
03.12.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Маракана
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