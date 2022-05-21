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Болгария. Первая лига
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Ботев
Энок Кватен
Статистика
€ 300 тыс
Энок Кватен - статистика
Ботев
30 апреля 1997 (29)
#22 | Защитник
183 см
Франция
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Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2025/2026
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
27
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
2 : 4
21.05.2022
Бордо
1' - 79'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 0
14.05.2022
Лорьян
1' - 74'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
4 : 1
08.05.2022
Бордо
58' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
5 : 3
24.04.2022
Бордо
1' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
2 : 2
20.04.2022
Сент-Этьен
81' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
6 : 1
17.04.2022
Бордо
73' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
02.04.2022
Бордо
1' - 35'
21'
35'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
0 : 2
20.03.2022
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
3 : 0
13.03.2022
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0 : 2
06.03.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
3 : 2
13.02.2022
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
5 : 0
06.02.2022
Бордо
74' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
4 : 3
23.01.2022
Страсбур
69' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
6 : 0
16.01.2022
Бордо
72' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Бордо
0 : 1
07.01.2022
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 2
12.12.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
2 : 2
05.12.2021
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
5 : 2
01.12.2021
Бордо
1' - 90'
18'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1 : 2
28.11.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
21.11.2021
Бордо
1' - 87'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2 : 3
06.11.2021
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
3 : 2
31.10.2021
Реймс
90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
17.10.2021
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
3 : 0
03.10.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
1 : 1
26.09.2021
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3 : 3
22.09.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1 : 2
18.09.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4 : 0
28.08.2021
Бордо
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 1
22.08.2021
Анжер
1' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
15.08.2021
Бордо
1' - 90'
30'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 2
08.08.2021
Клермон
1' - 90'
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