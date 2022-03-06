Энок Кватен - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Энок
|Фамилия
|Кватен
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Энок
|Фамилия
|Кватен
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|27
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -79'
|Брест (Брест)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|14.05.2022
|1' -74'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.05.2022
|58' -90'
|Анжер (Анжер)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|24.04.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|5:3
|Бордо (Бордо)
|68'
|20.04.2022
|81' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|17.04.2022
|73' -90'
|Лион (Лион)
|6:1
|Бордо (Бордо)
|02.04.2022
|1' -35'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|21' 35'
|20.03.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|13.03.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Бордо (Бордо)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Труа (Труа)
|13.02.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Бордо (Бордо)
|06.02.2022
|74' -90'
|Реймс (Реймс)
|5:0
|Бордо (Бордо)
|23.01.2022
|69' -90'
|Бордо (Бордо)
|4:3
|Страсбур (Страсбур)
|16.01.2022
|72' -90'
|Ренн (Ренн)
|6:0
|Бордо (Бордо)
|07.01.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|12.12.2021
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|05.12.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Лион (Лион)
|01.12.2021
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|5:2
|Бордо (Бордо)
|18'
|28.11.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Брест (Брест)
|21.11.2021
|1' -87'
|Метц (Метц)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|06.11.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:3
|ПСЖ (Париж)
|31.10.2021
|90' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|24.10.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|17.10.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нант (Нант)
|03.10.2021
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Бордо (Бордо)
|26.09.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|22.09.2021
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|18.09.2021
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|28.08.2021
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|4:0
|Бордо (Бордо)
|58'
|22.08.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|74'
|15.08.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|30'
|08.08.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Клермон (Клермон-Ферранд)