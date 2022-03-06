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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Труа
Бордо - Труа: обзор матча 06 марта 2022
Бордо
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 2
Завершен
Труа
28'
Г. Пуссен (АГ)
85'
Л. Мотиба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Труа
Желтая карточка
Р. Уден
90'
+4
90'
+2
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
Х. Шавалерен
90'
+1
Красная карточка
Ю. Коне
Желтая карточка
Г. Пуссен
87'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Мотиба
77'
Замена
Ю. Коне
️️️️
М. Бальде
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
75'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Ж. Онана
74'
Замена
Франсержио
️️️️
Т. Пембеле
74'
Желтая карточка
М. Ньянг
69'
64'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
И. Угбо
47'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
Замена
А. Элис
️️️️
Д. Менса
47'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Я. Адли
46'
Желтая карточка
С. Грегерсен
45'
+1
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Пуссен
28'
Пенальти не реализован!
М. Бальде
Желтая карточка
Марсело
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Плашил
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Бордо
30
Тидиан Мальбек
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
5
Метинью
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-4-2-1
16
Пуссен
6
Марсело
15
Ахмедходжич
12
Пембеле
14
Менса
23
Гилявоги
14
Онана
2
Грегерсен
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
3-3-2-1-1
93
Гайо
4
Бьянсон
14
Палмер-Браун
21
Салмье
12
Каборе
7
Шавалерен
5
Конте
26
Куаме
7
Шамбос
17
Бальде
99
Угбо
12
Пембеле
15
Франсержио
15
Франсержио
12
Пембеле
14
Онана
24
Дилросун
24
Дилросун
14
Онана
14
Менса
17
Элис
17
Элис
14
Менса
29
Адли
99
Ньянг
99
Ньянг
29
Адли
17
Бальде
99
Коне
99
Коне
17
Бальде
7
Шавалерен
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
7
Шавалерен
99
Угбо
35
Мотиба
35
Мотиба
99
Угбо
Остались в запасе
Бордо
Труа
30
Тидиан Мальбек
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Плашил
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Метинью
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
30
Тидиан Мальбек
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Метинью
ЦП
Главный тренер
Ярослав Плашил
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Бордо - Труа
6
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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