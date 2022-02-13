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    Ярослав Плашил

    Тренер
    Имя Ярослав
    Фамилия Плашил
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 5 января 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бордо 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.02.2022 Ланс 3 : 2 Бордо
    20.02.2022 Бордо 1 : 1 Монако
    27.02.2022 Клермон 1 : 1 Бордо
    06.03.2022 Бордо 0 : 2 Труа
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