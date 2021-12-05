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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 05 декабря 2021
Бордо
05.12.2021, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Лион
36'
М. Густо (АГ)
58'
А. Элис
29'
Д. Денайе
41'
Т. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Элис
87'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Х. У-Джо
77'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Р. Уден
76'
76'
Замена
М. Какере
️️️️
Д. Боатенг
76'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Эмерсон
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Я. Адли
70'
Замена
Франсержио
️️️️
Т. Лакуа
70'
66'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Д. Шакири
ГОЛ! 2:2!
А. Элис
Пас отдал
Х. У-Джо
58'
44'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Д. Денайе
41'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мендес
Пас отдал
Л. Пакета
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Густо
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Денайе
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Джердан Шакири
АП
11
Лукас Пакета
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Франсержио
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-1-3-1
56
Костиль
7
Мангаш
17
Мешер
2
Грегерсен
22
Кватен
14
Онана
6
Лакуа
10
Уден
29
Адли
17
Элис
16
У-Джо
3-3-2-1-1
1
Лопеш
23
Люкеба
17
Боатенг
64
Денайе
27
Густо
23
Мендес
33
Эмерсон
39
Гимарайнс
10
Ауа
10
Шакири
11
Пакета
29
Адли
12
Пембеле
12
Пембеле
29
Адли
6
Лакуа
15
Франсержио
15
Франсержио
6
Лакуа
10
Уден
24
Дилросун
24
Дилросун
10
Уден
16
У-Джо
99
Ньянг
99
Ньянг
16
У-Джо
17
Элис
7
Бриан
7
Бриан
17
Элис
64
Денайе
3
Да Силва
3
Да Силва
64
Денайе
17
Боатенг
8
Какере
8
Какере
17
Боатенг
33
Эмерсон
9
Экамби
9
Экамби
33
Эмерсон
10
Шакири
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Шакири
Остались в запасе
Бордо
Лион
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
94
Отавио
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
94
Отавио
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Бордо - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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