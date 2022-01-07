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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 07 января 2022
Бордо
07.01.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
37'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Марсель
90'
+2
Замена
У. Таргаллин
️️️️
Д. Ундер
90'
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
Д. Баква
️️️️
Я. Дилросун
80'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Х. У-Джо
80'
Замена
Франсержио
️️️️
И. Сиссоко
75'
75'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Л. Энрике
75'
Замена
Л. Балерди
️️️️
А. Арит
Замена
Я. Адли
️️️️
Р. Уден
71'
Замена
С. Мара
️️️️
Т. Лакуа
71'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Желтая карточка
И. Сиссоко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Том Лакуа
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Фабио Ванни
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
13
Паоло Скортино
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
31
Уго Бертелли
АП
4-2-3-1
56
Костиль
12
Пембеле
17
Мешер
2
Грегерсен
22
Кватен
6
Лакуа
28
Сиссоко
24
Дилросун
10
Уден
17
Элис
16
У-Джо
4-1-1-3-1
13
Лопес
14
Лирола
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
6
Гендузи
7
Ундер
77
Арит
11
Энрике
10
Пайет
28
Сиссоко
15
Франсержио
15
Франсержио
28
Сиссоко
10
Уден
29
Адли
29
Адли
10
Уден
24
Дилросун
7
Баква
7
Баква
24
Дилросун
6
Лакуа
14
Мара
14
Мара
6
Лакуа
16
У-Джо
99
Ньянг
99
Ньянг
16
У-Джо
7
Ундер
28
Таргаллин
28
Таргаллин
7
Ундер
77
Арит
26
Балерди
26
Балерди
77
Арит
11
Энрике
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
11
Энрике
Остались в запасе
Бордо
Марсель
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Фабио Ванни
ВР
13
Паоло Скортино
ОП
19
Шейк Суаре
ЦП
31
Уго Бертелли
АП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Фабио Ванни
ВР
13
Паоло Скортино
ОП
19
Шейк Суаре
ЦП
31
Уго Бертелли
АП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Бордо - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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