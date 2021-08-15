Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 15 августа 2021
Марсель
15.08.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
34'
Д. Ундер
41'
Д. Пайет
51'
Т. Пембеле
57'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
Желтая карточка
В. Салиба
90'
+3
Замена
А. Гонсалес
️️️️
К. де ла Фуэнте
90'
Красная карточка
Л. Балерди
89'
85'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Р. Уден
85'
Замена
С. Мара
️️️️
Х. У-Джо
84'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Л. Балерди
73'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Ундер
73'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Жерсон
72'
68'
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Башич
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
М. Гендузи
65'
57'
ГОЛ! 2:2!
Р. Уден
Пас отдал
Т. Башич
51'
ГОЛ! 2:1!
Т. Пембеле
Пас отдал
Л. Косиельни
46'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Мешер
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Гендузи
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
Пас отдал
Жерсон
34'
30'
Желтая карточка
Э. Кватен
14'
Замена
Р. Уден
️️️️
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
17
Мешер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
3
Абдель Медиуб
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-2-2-3
30
Манданда
2
Салиба
26
Балерди
14
Перес
8
Камара
18
Гуйе
6
Гендузи
8
Жерсон
23
де ла Фуэнте
10
Пайет
7
Ундер
4-1-3-1-1
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
7
Мангаш
17
Мешер
94
Отавио
19
Башич
14
Менса
28
Сиссоко
90
Калу
16
У-Джо
23
де ла Фуэнте
27
Гонсалес
27
Гонсалес
23
де ла Фуэнте
8
Жерсон
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Жерсон
7
Ундер
28
Радоньич
28
Радоньич
7
Ундер
6
Гендузи
9
Бенедетто
9
Бенедетто
6
Гендузи
17
Мешер
12
Пембеле
12
Пембеле
17
Мешер
Уден
14
Пардо
14
Пардо
Уден
19
Башич
29
Адли
29
Адли
19
Башич
90
Калу
10
Уден
10
Уден
90
Калу
16
У-Джо
14
Мара
14
Мара
16
У-Джо
Остались в запасе
Марсель
Бордо
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Марсель - Бордо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Бордо
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+