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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Реймс
Бордо - Реймс: обзор матча 31 октября 2021
Бордо
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 2
Завершен
Реймс
73'
Я. Адли
78'
Д. Бриан
90+6'
Д. Бриан (П)
37'
У. Экитике
63'
Б. Локо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Реймс
Замена
Э. Кватен
️️️️
А. Элис
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Бриан
90'
+6
85'
Желтая карточка
И. Кеббаль
85'
Замена
Д. Лопи
️️️️
Н. Мбюкю
Желтая карточка
Я. Адли
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бриан
Пас отдал
С. Калу
78'
77'
Желтая карточка
В. Фас
ГОЛ! 1:2!
Я. Адли
Пас отдал
Д. Бриан
73'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Франсержио
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
Б. Локо
Пас отдал
Э. Билал Туре
59'
Замена
Б. Локо
️️️️
А. Флипс
59'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
У. Экитике
59'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
М. Кассама
Желтая карточка
Франсержио
54'
Желтая карточка
А. Медиуб
53'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Уден
46'
Замена
А. Медиуб
️️️️
Л. Косиельни
46'
Замена
С. Мара
️️️️
Я. Дилросун
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
У. Экитике
Пас отдал
Э. Билал Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Том Лакуа
ЦП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
5
Азор Матусива
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
6
Самбу Сиссоко
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
4-2-3-1
56
Костиль
7
Мангаш
2
Грегерсен
6
Косиельни
12
Пембеле
6
Лакуа
15
Франсержио
24
Дилросун
29
Адли
10
Уден
17
Элис
4-1-3-2
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
8
Кассама
22
Экитике
70
Флипс
11
Мбюкю
19
Туре
5
Матусива
6
Косиельни
3
Медиуб
3
Медиуб
6
Косиельни
17
Элис
22
Кватен
22
Кватен
17
Элис
10
Уден
90
Калу
90
Калу
10
Уден
24
Дилросун
14
Мара
14
Мара
24
Дилросун
15
Франсержио
7
Бриан
7
Бриан
15
Франсержио
70
Флипс
2
Локо
2
Локо
70
Флипс
11
Мбюкю
30
Лопи
30
Лопи
11
Мбюкю
22
Экитике
10
Кеббаль
10
Кеббаль
22
Экитике
8
Кассама
6
Сиссоко
6
Сиссоко
8
Кассама
Остались в запасе
Бордо
Реймс
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Бордо - Реймс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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