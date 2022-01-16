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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 16 января 2022
Ренн
16.01.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 21 тур
6 : 0
Завершен
Бордо
32'
М. Терье
43'
Б. Бурижо
61'
Г. Лаборд
69'
А. Трюффер
89'
С. Гирасси
90+2'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Бордо
ГОЛ! 6:0!
С. Гирасси
90'
+2
ГОЛ! 5:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Г. Лаборд
89'
Замена
А. Диуф
️️️️
Б. Бурижо
87'
Замена
М. Тель
️️️️
Ж. Доку
86'
83'
Замена
Д. Майя
️️️️
Х. У-Джо
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ж. Мартен
75'
72'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Р. Уден
72'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Т. Пембеле
70'
Желтая карточка
Р. Уден
ГОЛ! 4:0!
А. Трюффер
Пас отдал
Л. Майер
69'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
68'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Терье
68'
ГОЛ! 3:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ж. Доку
61'
Желтая карточка
Б. Мелинг
59'
58'
Замена
А. Элис
️️️️
М. Ньянг
58'
Замена
Франсержио
️️️️
Т. Лакуа
50'
Вторая желтая
И. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
Б. Бурижо
43'
41'
Желтая карточка
Т. Лакуа
38'
Желтая карточка
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
Ж. Мартен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ПЗ
29
Ясин Адли
ЛВ
6
Том Лакуа
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
14
Ловро Майер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Алемдар
24
Мелинг
17
Омари
5
Баде
22
Ассиньон
7
Сантамария
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
9
Лаборд
11
Доку
4-2-2-2
56
Костиль
12
Пембеле
2
Грегерсен
17
Мешер
7
Мангаш
6
Лакуа
28
Сиссоко
10
Уден
29
Адли
16
У-Джо
99
Ньянг
11
Доку
11
Тель
11
Тель
11
Доку
11
Терье
14
Майер
14
Майер
11
Терье
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
27
Бурижо
17
Диуф
17
Диуф
27
Бурижо
8
Мартен
9
Гирасси
9
Гирасси
8
Мартен
12
Пембеле
22
Кватен
22
Кватен
12
Пембеле
6
Лакуа
15
Франсержио
15
Франсержио
6
Лакуа
10
Уден
24
Дилросун
24
Дилросун
10
Уден
99
Ньянг
17
Элис
17
Элис
99
Ньянг
16
У-Джо
9
Майя
9
Майя
16
У-Джо
Остались в запасе
Ренн
Бордо
30
Пепе Боне
ВР
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Ренн - Бордо
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Роазон Парк
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