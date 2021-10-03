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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 03 октября 2021
Монако
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
35'
О. Чуамени
48'
А. Головин
64'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
86'
Желтая карточка
С. Грегерсен
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
86'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
О. Чуамени
83'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
74'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
А. Дисаси
74'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Ж. Мартинш
73'
69'
Замена
Д. Менса
️️️️
Р. Мангаш
69'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Франсержио
68'
Замена
С. Мара
️️️️
Т. Пембеле
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бен-Йеддер
64'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
57'
55'
Замена
А. Элис
️️️️
С. Калу
55'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Отавио
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
48'
ГОЛ! 1:0!
О. Чуамени
Пас отдал
А. Головин
35'
Желтая карточка
А. Дисаси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
17
Альберт Элис
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нюбель
21
Дисаси
3
Марипан
2
Агилар
14
Чуамени
8
Матацо
4
Якобс
10
Головин
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
3-3-1-2-1
56
Костиль
2
Грегерсен
17
Мешер
12
Пембеле
22
Кватен
94
Отавио
7
Мангаш
15
Франсержио
90
Калу
29
Адли
16
У-Джо
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
14
Чуамени
24
Фофана
24
Фофана
14
Чуамени
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
10
Мартинш
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
7
Мангаш
14
Менса
14
Менса
7
Мангаш
94
Отавио
24
Дилросун
24
Дилросун
94
Отавио
15
Франсержио
17
Зеркан
17
Зеркан
15
Франсержио
12
Пембеле
14
Мара
14
Мара
12
Пембеле
90
Калу
17
Элис
17
Элис
90
Калу
Остались в запасе
Монако
Бордо
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Монако - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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