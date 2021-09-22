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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Бордо
Монпелье - Бордо: обзор матча 22 сентября 2021
Монпелье
22.09.2021, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 3
Завершен
Бордо
11'
В. Жермен
50'
В. Жермен
72'
Ф. Мойе
18'
Х. У-Джо
29'
Ж. Онана
85'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Бордо
90'
+3
Желтая карточка
С. Мара
90'
+1
Желтая карточка
С. Грегерсен
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
90'
+1
90'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Х. У-Джо
85'
ГОЛ! 3:3!
С. Калу
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
В. Жермен
82'
Замена
Э. Ваи
️️️️
Д. Ферри
82'
77'
Замена
С. Мара
️️️️
Т. Пембеле
ГОЛ! 3:2!
Ф. Мойе
72'
70'
Замена
Р. Уден
️️️️
Я. Адли
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
69'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
69'
ГОЛ! 2:2!
В. Жермен
Пас отдал
Т. Саванье
50'
46'
Замена
С. Калу
️️️️
Я. Дилросун
46'
Замена
Франсержио
️️️️
Ж. Онана
29'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Онана
18'
ГОЛ! 1:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Я. Адли
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
С. Мавидиди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
14
Жан Онана
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Саша Делайе
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
3-4-1-2
1
Омлин
23
Ристич
31
Коцца
2
Суке
3
Эстеве
10
Саванье
4
Ферри
27
Леруа
91
Мойе
45
Мавидиди
98
Жермен
3-3-2-2
56
Костиль
17
Мешер
2
Грегерсен
12
Пембеле
22
Кватен
94
Отавио
7
Мангаш
29
Адли
24
Дилросун
14
Онана
16
У-Джо
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
98
Жермен
16
Джоаккини
16
Джоаккини
98
Жермен
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
4
Ферри
11
Ваи
11
Ваи
4
Ферри
14
Онана
15
Франсержио
15
Франсержио
14
Онана
24
Дилросун
90
Калу
90
Калу
24
Дилросун
16
У-Джо
17
Зеркан
17
Зеркан
16
У-Джо
29
Адли
10
Уден
10
Уден
29
Адли
12
Пембеле
14
Мара
14
Мара
12
Пембеле
Остались в запасе
Монпелье
Бордо
16
Димитри Берто
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Монпелье - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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