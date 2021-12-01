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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Бордо
Страсбур - Бордо: обзор матча 01 декабря 2021
Страсбур
01.12.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
5 : 2
Завершен
Бордо
22'
А. Томассон
43'
К. Гамейро (П)
45+1'
Л. Ажорк
48'
Д. Ленар
65'
Л. Ажорк
7'
Х. У-Джо
57'
А. Элис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Бордо
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Ленар
88'
87'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Онана
79'
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Элис
79'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Р. Уден
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
К. Гамейро
78'
70'
Желтая карточка
А. Элис
70'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Я. Адли
70'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Х. У-Джо
Замена
К. Фила
️️️️
Ф. Жилберт
69'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
А. Томассон
69'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
С. Прсич
69'
ГОЛ! 5:2!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Томассон
65'
57'
ГОЛ! 4:2!
А. Элис
Пас отдал
Д. Менса
ГОЛ! 4:1!
Д. Ленар
Пас отдал
К. Гамейро
48'
ГОЛ! 3:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
Д. Ленар
45'
+1
43'
Желтая карточка
С. Грегерсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Гамейро
43'
Желтая карточка
А. Джику
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
Пас отдал
Ф. Жилберт
22'
18'
Желтая карточка
Э. Кватен
Желтая карточка
С. Прсич
14'
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Я. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
5
Перрен
4
Джику
5
Ньямси
24
Жилберт
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
4-1-1-3-1
56
Костиль
22
Кватен
2
Грегерсен
17
Мешер
14
Менса
14
Онана
15
Франсержио
17
Элис
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
14
Ленар
19
Каси
19
Каси
14
Ленар
24
Жилберт
4
Фила
4
Фила
24
Жилберт
28
Томассон
14
Аолу
14
Аолу
28
Томассон
14
Прсич
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Прсич
9
Гамейро
80
Дьон
80
Дьон
9
Гамейро
10
Уден
12
Пембеле
12
Пембеле
10
Уден
14
Онана
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Онана
29
Адли
24
Дилросун
24
Дилросун
29
Адли
17
Элис
7
Бриан
7
Бриан
17
Элис
16
У-Джо
99
Ньянг
99
Ньянг
16
У-Джо
Остались в запасе
Страсбур
Бордо
1
Эиджи Кавашима
ВР
70
Нордин Кандиль
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
94
Отавио
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
70
Нордин Кандиль
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
94
Отавио
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Страсбур - Бордо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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