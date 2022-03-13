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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 13 марта 2022
ПСЖ
13.03.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
24'
К. Мбаппе
52'
Неймар
61'
Л. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Бордо
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Хакими
88'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Вейналдум
88'
Замена
А. Диалло
️️️️
Н. Мендеш
84'
81'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Я. Адли
80'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Х. У-Джо
69'
Замена
Д. Менса
️️️️
Р. Уден
68'
Замена
С. Мара
️️️️
А. Элис
68'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Ж. Онана
ГОЛ! 3:0!
Л. Паредес
61'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
А. Хакими
52'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Уден
40'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Л. Паредес
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Вейналдум
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
16
Хван У-Джо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Бордо
30
Тидиан Мальбек
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Навас
25
Мендеш
5
Маркиньос
3
Кимпембе
2
Хакими
5
Паредес
2
Перейра
23
Вейналдум
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
4-2-1-3
16
Пуссен
22
Кватен
15
Ахмедходжич
2
Грегерсен
6
Марсело
23
Гилявоги
14
Онана
16
У-Джо
10
Уден
29
Адли
17
Элис
23
Вейналдум
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Вейналдум
25
Мендеш
22
Диалло
22
Диалло
25
Мендеш
2
Хакими
6
Керер
6
Керер
2
Хакими
10
Уден
14
Менса
14
Менса
10
Уден
29
Адли
24
Дилросун
24
Дилросун
29
Адли
14
Онана
77
Игнатенко
77
Игнатенко
14
Онана
16
У-Джо
99
Ньянг
99
Ньянг
16
У-Джо
17
Элис
14
Мара
14
Мара
17
Элис
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
30
Тидиан Мальбек
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
30
Тидиан Мальбек
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Парк де Пренс
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