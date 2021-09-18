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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 18 сентября 2021
Сент-Этьен
18.09.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
73'
В. Хазри
7'
Х. У-Джо
80'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
89'
Замена
С. Мара
️️️️
Х. У-Джо
89'
Замена
А. Медиуб
️️️️
Я. Адли
Замена
А. Аушиш
️️️️
Д. Буанга
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
Х. У-Джо
74'
Желтая карточка
Б. Костиль
ГОЛ! 1:1!
В. Хазри
73'
73'
Замена
Франсержио
️️️️
Отавио
72'
Замена
М. Зеркан
️️️️
С. Грегерсен
Замена
М. Трауко
️️️️
И. Рамирес
67'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Т. Колоджейчак
67'
Замена
А. Норден
️️️️
Р. Амума
67'
65'
Замена
Р. Уден
️️️️
Я. Дилросун
64'
Желтая карточка
Я. Дилросун
56'
Желтая карточка
Р. Мангаш
Замена
М. Камара
️️️️
С. Соу
45'
+2
32'
Желтая карточка
Ж. Онана
Желтая карточка
Р. Амума
17'
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Я. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
14
Жан Онана
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-1-3
42
Грин
4
Соу
50
Наде
15
Колоджейчак
2
Мукуди
29
Гурна
91
Нею
99
Буанга
10
Хазри
99
Рамирес
17
Амума
3-3-2-2
56
Костиль
2
Грегерсен
17
Мешер
12
Пембеле
22
Кватен
94
Отавио
7
Мангаш
29
Адли
24
Дилросун
14
Онана
16
У-Джо
99
Рамирес
47
Трауко
47
Трауко
99
Рамирес
4
Соу
45
Камара
45
Камара
4
Соу
99
Буанга
24
Аушиш
24
Аушиш
99
Буанга
17
Амума
70
Норден
70
Норден
17
Амума
15
Колоджейчак
11
Крассо
11
Крассо
15
Колоджейчак
29
Адли
3
Медиуб
3
Медиуб
29
Адли
94
Отавио
15
Франсержио
15
Франсержио
94
Отавио
24
Дилросун
10
Уден
10
Уден
24
Дилросун
2
Грегерсен
17
Зеркан
17
Зеркан
2
Грегерсен
16
У-Джо
14
Мара
14
Мара
16
У-Джо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
23
Стефан Баич
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Том Лакуа
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Том Лакуа
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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