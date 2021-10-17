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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Нант
Бордо - Нант: обзор матча 17 октября 2021
Бордо
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Нант
62'
Х. У-Джо
75'
П. Чиривелья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Нант
90'
+1
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
90'
+1
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
Л. Бляс
Желтая карточка
Л. Косиельни
85'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
А. Медиуб
82'
Замена
С. Калу
️️️️
Я. Дилросун
82'
75'
ГОЛ! 1:1!
П. Чиривелья
Пас отдал
С. Корчиа
Замена
М. Ньянг
️️️️
Х. У-Джо
74'
Замена
Франсержио
️️️️
Я. Адли
70'
Замена
А. Элис
️️️️
С. Мара
69'
68'
Желтая карточка
С. Мутуссами
65'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
В. Сиприен
65'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
ГОЛ! 1:0!
Х. У-Джо
Пас отдал
Я. Дилросун
62'
Желтая карточка
Отавио
57'
54'
Замена
К. Кулибали
️️️️
О. Букари
45'
+1
Желтая карточка
Н. Паллуа
42'
Желтая карточка
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
14
Жан Онана
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
17
Альберт Элис
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-2-3
56
Костиль
7
Мангаш
6
Косиельни
3
Медиуб
22
Кватен
94
Отавио
24
Дилросун
29
Адли
14
Мара
16
У-Джо
14
Онана
4-1-1-3-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
4
Чиривелья
25
Сиприен
14
Букари
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
3
Медиуб
12
Пембеле
12
Пембеле
3
Медиуб
29
Адли
15
Франсержио
15
Франсержио
29
Адли
24
Дилросун
90
Калу
90
Калу
24
Дилросун
14
Мара
17
Элис
17
Элис
14
Мара
16
У-Джо
99
Ньянг
99
Ньянг
16
У-Джо
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
25
Сиприен
8
Мутуссами
8
Мутуссами
25
Сиприен
10
Бляс
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
10
Бляс
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
14
Букари
17
Кулибали
17
Кулибали
14
Букари
Остались в запасе
Бордо
Нант
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бордо - Нант
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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