Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 17 апреля 2022
Лион
17.04.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 32 тур
6 : 1
Завершен
Бордо
20'
М. Дембеле
27'
К. Токо Экамби
34'
Л. Пакета
46'
Р. Февр
68'
К. Токо Экамби
90+1'
М. Дембеле
84'
С. Мара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Бордо
ГОЛ! 6:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
90'
+1
85'
Замена
Франсержио
️️️️
А. Медиуб
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Т. Мендес
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
С. Мара
73'
Замена
С. Мара
️️️️
Х. У-Джо
73'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Т. Лакуа
Замена
Б. Барколя
️️️️
Тете
73'
ГОЛ! 5:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
68'
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Пакета
65'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Р. Февр
65'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Густо
65'
64'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Я. Адли
64'
Замена
Р. Уден
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 4:0!
Р. Февр
Пас отдал
М. Дембеле
46'
ГОЛ! 3:0!
Л. Пакета
34'
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
М. Густо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
11
Лукас Пакета
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Тете
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-3-2
23
Поллерсбек
17
Энрике
64
Денайе
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
11
Пакета
21
Февр
11
Тете
9
Экамби
9
Дембеле
4-2-1-1-2
16
Пуссен
14
Менса
15
Ахмедходжич
3
Медиуб
7
Мангаш
23
Гилявоги
14
Онана
6
Лакуа
29
Адли
99
Ньянг
16
У-Джо
27
Густо
33
Эмерсон
33
Эмерсон
27
Густо
23
Мендес
17
Боатенг
17
Боатенг
23
Мендес
11
Пакета
10
Ауа
10
Ауа
11
Пакета
21
Февр
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
21
Февр
11
Тете
29
Барколя
29
Барколя
11
Тете
6
Лакуа
22
Кватен
22
Кватен
6
Лакуа
3
Медиуб
15
Франсержио
15
Франсержио
3
Медиуб
29
Адли
24
Дилросун
24
Дилросун
29
Адли
99
Ньянг
10
Уден
10
Уден
99
Ньянг
16
У-Джо
14
Мара
14
Мара
16
У-Джо
Остались в запасе
Лион
Бордо
16
Кейн Боннви
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
18
Тибо Клидже
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
18
Тибо Клидже
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лион - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Бордо
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+